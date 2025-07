Agitata e visibilmente provata, ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente e minacciata di morte dal figlio convivente, che si trovava ancora in casa e, visibilmente alterato, aveva anche danneggiato alcuni mobili. Questa la scena straziante che si sono trovati di fronte a Musei i Carabinieri di Villamassargia nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 23 luglio, a seguito di una chiamata di emergenza al 112.

Nonostante la presenza dei Carabinieri, il 21enne, disoccupato e senza precedenti, ha continuato a mostrare un atteggiamento ostile, costringendo così i militari a portarlo immediatamente in caserma per evitare ulteriori problemi. Il giovane è stato arrestato per maltrattamenti e, dopo le procedure di rito, trasferito presso la casa circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'ulteriore valutazione del caso.

Questo intervento rientra nell'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel proteggere le vittime vulnerabili e prevenire i reati all'interno delle famiglie.