Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, a Porto Torres, dove una giovane trentenne è caduta dal terzo piano di una palazzina in via Pertini dopo essersi arrampicata su una grondaia nel tentativo di fuggire.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, che si trovava in città per un periodo di vacanza in famiglia, avrebbe avuto un acceso diverbio con i genitori. Dopo essersi chiusa a chiave nella propria stanza, madre e padre, preoccupati che potesse compiere un gesto estremo, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Quando una pattuglia della compagnia di Porto Torres è arrivata sul posto, la ragazza aveva già scavalcato il balcone e stava cercando di calarsi lungo la grondaia. Nel tentativo di avvicinarla per soccorrerla, uno dei militari avrebbe assistito alla perdita di equilibrio e alla caduta nel vuoto.

La giovane è precipitata sul marciapiede sottostante, riportando fratture a una gamba e diverse escoriazioni. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno ascoltato i genitori e alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.