"Ragaz... che viaggio spettacolare", così lo chef stellato Bruno Barbieri riassume la sua vacanza in Sardegna. Il celebre cuoco, imprenditore e giudice di Masterchef Italia, attivissimo sui social, ha condiviso tramite i suoi canali una sorta di diario di bordo in cui ha raccontato le sue avventure nell'Isola.

Dalle battute di pesca alle tavole imbandite, fra sapori e profumi della tradizione sarda, alla scoperta di chicche gastronomiche e usanze millenarie. Estasiato dalle sfilate in maschera ha condiviso scatti e video, dagli Urthos e Buthudos ai Mamuthones.

"La Sardegna mi ha accolto con un'ondata di calore e ospitalità: tutte le persone che ho incontrato mi hanno fatto sentire davvero a casa. Anzi - precisa rivolgendosi al suo pubblico -, ci hanno fatto sentire... perché anche questa vacanza l'abbiamo vissuta insieme: vi ho portati con me in ogni angolo, e voi mi avete dato consigli, suggerimenti e curiosità preziose".

"Mi avete scritto ringraziandomi per aver raccontato la Sardegna autentica - prosegue -. Ragazzi, grazie. Ho condiviso qualcosa che amo profondamente: scoprire luoghi fino in fondo, avvicinarmi alle radici, ascoltare storie, ridere, condividere tavole, passioni e tradizioni. Grazie Sardegna - conclude -, è stato pazzesco... sono sicuro che ci rivedremo!"