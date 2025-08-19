Questa mattina la polizia locale ha individuato e smantellato un campeggio di piccole dimensioni, realizzato senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di igiene e sicurezza previste dalla legge. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 7 nella pineta fra Porto Ferro e il Lago di Baratz.

L’intervento è stato portato a termine dal nucleo specializzato, che ha agito sulla base di segnalazioni e riscontri raccolti nel corso delle attività di monitoraggio del territorio. Agli autori della violazione sono state comminate sanzioni da 500 euro.

Le tende e il materiale da campeggio sono stati sequestrati e trasferiti al quartier generale di via Carlo Felice, sotto il coordinamento del comandante Gianni Serra.

“La tutela dell’ambiente, ma anche l’incolumità di ciascuno e la sicurezza della collettività, iniziano con il rispetto delle regole”, ha dichiarato il vicesindaco di Sassari e assessore alla Transizione ecologica, alla Tutela del territorio e al Decoro urbano, Pierluigi Salis.

“Certe condotte non sono accettabili e sono contrarie alle più elementari norme di salvaguardia del nostro patrimonio naturale – aggiunge – la cui fruibilità deve essere garantita a tutte e a tutti a parità di condizioni e nella più assoluta sicurezza”.