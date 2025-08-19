A causa di un malore la cantante Gaia (pseudonimo di Gaia Gozzi) dovrà fare a meno della sua esibizione a Gonnesa, prevista per domani 20 agosto. Il concerto rientrava nel calendario del tour Estate 2025 della giovane artista, per la quartultima tappa.

In un messaggio rivolto ai fan, l'ex vincitrice di Amici si è scusata motivando il forfait: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve”.

La cantante 27enne, che all'ultimo festival di Sanremo ha presentato il brano Chiamo Io Chiami Tu, dovrebbe tornare in pista il 22 agosto a Palmi (Reggio Calabria): attualmente la data risulta confermata. Il suo tour terminerà a Cuneo il 13 settembre.