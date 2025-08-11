Intossicazione da botulino e polmonite emorragica: sono queste le cause che hanno portato alla morte di Roberta Pitzalis, 38 anni, originaria di Guasila e residente a Monserrato. La donna è deceduta venerdì scorso all’ospedale Businco di Cagliari, dove era stata trasferita dal Brotzu dopo aver mangiato cibo con salsa di guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato, tra il 22 e il 25 luglio.

Le conclusioni arrivano dall’autopsia eseguita oggi dal medico legale Matteo Nioi su incarico della Procura, con la partecipazione di Alberto Chighine, consulente della famiglia. Il legale del titolare del chiosco, Cristian Gustavo Vincenti, unico indagato, non ha nominato alcun esperto. Tra i quesiti posti, anche lo stato di salute della vittima e possibili negligenze nelle cure.

Confermato il “botulino killer”, mentre la polmonite emorragica è stata una complicanza dell’intubazione. Per un quadro completo si attendono le analisi istologiche. Pitzalis era stata ricoverata con altre cinque persone, tra cui un bambino di 11 anni ancora al Gemelli di Roma. Una 14enne e una donna di 62 anni restano al Policlinico di Monserrato, mentre gli altri quattro ricoverati al Brotzu sono stati dimessi la scorsa settimana.