Era nell'aria e alla fine così sarà: Nadir Zortea saluta Cagliari dopo una sola stagione. L'esterno ha raggiunto un accordo col Bologna per il trasferimento in Emilia Romagna. Alla società sarda andranno all'incirca 7,5 milioni più due di bonus.

Per tutta l'estate era stato accostato alla Fiorentina, ma i viola non hanno mai dato l'accelerata finale e così si è inserito il Bologna che in poche ore ha chiuso l'accordo. Zortea era stato uno dei giocatori più positivi la scorsa stagione fra le fila rossoblù, mettendo a referto 6 gol e due assist.

Un anno fa il Cagliari lo aveva acquistato a poco più di 5 milioni, adesso, se i bonus venissero raggiunti, potrebbe partire a quasi il doppio. Una plusvalenza importante, ma altrettanto importante la perdita di un giocatore importante nello scacchiere di Pisacane.

Adesso i sardi, ultimato il trasferimento, dovranno tornare sul mercato per restituire al tecnico un giocatore tutta fascia capace di rimpiazzare il 25enne.