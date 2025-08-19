Drammatico incidente a Capalbio (Grosseto), dove nel pomeriggio di oggi si sono scontrati un mezzo pesante e un’auto, lungo la strada statale Aurelia, al km 134. Dopo l'urto, il tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada. L'auto si è invece ribaltata finendo fuori strada.

Un uomo di 59 anni ha perso la vita, un altro, 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo, che si trovava all'interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Orbetello.

L'allarme è scattato alle 16:36. Sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Giunte nel luogo del sinistro anche due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l'altra da Magliano, oltre all'elisoccorso Pegaso 2, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco.

La viabilità sulla statale ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area.