Il dibattito politico non riposa, neanche in vacanza. Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, lancia la provocazione al centrosinistra direttamente dalle acque di Costa Rei, nel territorio di Muravera. Con una cernia in mano, il generale pubblica un video: "Questo sono io, e la faccia della sinistra alle prossime elezioni", commenta. Un post che non è passato inosservato raccogliendo migliaia di reazioni fra commenti ironici e, al contrario, rimproveri e risposte altrettanto provocatorie.

Una levata di scudi è arrivata dagli animalisti, a cui non è andato giù il gesto dell'europarlamentare. Così, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente annuncia l'invio di un esposto alla procura di Cagliari "con la richiesta di indagare per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale".

"Il video - afferma l'associazione in una nota - mostra un evidente dispregio nei confronti degli animali ed in particolare di quella povera cernia usata in maniera vergognosa ed impropria per scopi che nulla hanno a che vedere con la natura. Ma soprattutto questo gesto grave e inaccettabile mette in evidenza il rischio di simulazione essendo l'ex generale non proprio un signor nessuno. Per questo chiediamo le sue scuse formali e pubbliche".

Poche parole per far discutere: Roberto Vannacci, dopo le vacanze, sarà a Selargius il prossimo 22 agosto, dove nella sala consiliare, alle 19, si terrà un incontro pubblico in cui si discuteranno temi sul futuro dell'Europa, il ruolo della Sardegna e le sfide che attendono il territorio isolano.



