CAGLIARI, ITALY - SEPTEMBER 10: the president of Cagliari Tommaso Giulini during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Stadio Sant'Elia on September 10, 2017 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)
Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato qualificato sino al 27 agosto.
La decisione del giudice sportivo, pubblicata oggi dalla Lega calcio, poiché "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose".
L'episodio risale al 16 agosto, all'Unipol Domus, al termine della gara di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Entella, vinta ai rigori dai rossoblù.