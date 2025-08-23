Buone notizie per i cittadini di Alghero: da settembre prenderanno servizio due nuovi medici di medicina generale titolari, che andranno a rafforzare la rete dell’assistenza territoriale, in un momento in cui la carenza di camici bianchi si fa sentire in tutta la Sardegna.

“Come Azienda, nonostante la carenza di medici sul territorio, stiamo cercando di garantire alla popolazione la continuità assistenziale, avviando per tempo le procedure per la copertura delle sedi carenti o, in assenza di medici, con l’attivazione degli Ascot”, ha spiegato il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

Dopo la dottoressa Patrizia Meloni, che dal 25 agosto sarà operativa tra gli ambulatori di Alghero e Olmedo, il 4 settembre inizierà l’attività la dottoressa Alessia Cossu, con studio in via XX Settembre 86. L’ambulatorio sarà aperto dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 12, mentre il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Il 15 settembre prenderà invece servizio la dottoressa Giovanna Tanda, con sede in via Pacinotti 26. I suoi orari saranno dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 11 e il giovedì e venerdì dalle 15 alle 17.

La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata a partire dal giorno di inizio attività dei medici. I cittadini potranno recarsi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di Alghero, in via degli Orti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e anche il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. In alternativa, sarà possibile inviare una mail all’indirizzo sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it, allegando i documenti richiesti, oppure collegarsi al sistema regionale ZenteWeb, accessibile con tessera sanitaria attivata, SPID o carta d’identità elettronica. Un’ulteriore possibilità è quella di rivolgersi direttamente alle farmacie del territorio muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.