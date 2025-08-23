Il 62% degli israeliani ritiene che il governo guidato da Benjamin Netanyahu abbia perso la fiducia della popolazione. Lo rivela un sondaggio pubblicato dal quotidiano Maariv.

"Indipendentemente da come avete votato alle ultime elezioni, credete che il governo goda ora della fiducia della nazione?", è stata la domanda rivolta agli intervistati. Solo il 27% ha risposto positivamente, mentre l’11% ha dichiarato di non saperlo.

Il sondaggio ha misurato anche l’orientamento rispetto a un accordo sugli ostaggi. Il 26% degli intervistati ritiene che il governo debba firmare subito un’intesa, anche se limitata alla liberazione di alcuni prigionieri, a causa del peggioramento delle loro condizioni di detenzione. Una percentuale più ampia, il 46%, sostiene invece la necessità di un accordo globale che ponga fine alla guerra a Gaza. Il 18% si è opposto, ritenendo che l’esercito debba proseguire le operazioni contro Hamas anche a rischio della vita degli ostaggi. Il 10% ha risposto di non sapere.

Il sondaggio, condotto da Menachem Lazar e Panel4All tra il 20 e il 21 agosto, ha raccolto le opinioni di 509 cittadini israeliani e presenta un margine di errore del 4,4%.