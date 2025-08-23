Un formaggio prodotto con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli ha causato una grave intossicazione a un bimbo di un anno, ora ricoverato nella Pediatria dell’ospedale di Padova. Secondo quanto accertato dai medici, il piccolo ha sviluppato la Sindrome emolitico-uremica (Seu), una rara malattia considerata la principale causa di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica.

La vicenda, anticipata dal Gazzettino, è avvenuta a Belluno, dove vive la famiglia del bambino. Dopo alcuni giorni dall’assunzione del formaggio, il piccolo ha manifestato i sintomi della Seu e, viste le condizioni, è stato trasferito nella Nefrologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova.

La contaminazione del latte può avvenire già in fase di mungitura e, se non sottoposto a pastorizzazione o bollitura, può trasmettere infezioni attraverso i suoi derivati. Per questo motivo i pediatri hanno sempre sconsigliato la somministrazione di prodotti a base di latte crudo ai neonati.

Nel Bellunese si tratta del terzo caso in nove mesi. Nel novembre 2024 una bambina di un anno e nel luglio scorso un lattante di dieci mesi avevano sviluppato la stessa sindrome, venendo poi curati.