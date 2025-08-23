Dopo essere stata vittima di molestie e abusi da parte di uno sconosciuto, una ragazza di 17 anni è riuscita a salvarsi mostrando il "signal for help", un gesto che indica un pericolo imminente e la necessità di intervenire.

La vicenda, riportata da Tg Com 24, ha avuto luogo quando la giovane è caduta per terra alla fermata del bus in provincia di Milano, ed è stata soccorsa da un uomo nordafricano di 30 anni, che l'avrebbe poi condotta in un parco vicino, dove avrebbe iniziato a palpeggiarla su una panchina.

Fortunatamente, la ragazza è riuscita a far notare il segnale a una passante che ha immediatamente avvertito le autorità, permettendo così l'arresto dell'aggressore con l'accusa di violenza sessuale.

Nonostante il tentativo di allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell'ordine. Inizialmente ha negato le accuse, sostenendo che i rapporti fossero consensuali.