Una donna di 46 anni agli arresti domiciliari è evasa dai domiciliari per una cena a base di sushi, senza nemmeno informare il suo accompagnatore della sua situazione legale. La notizia è stata riportata da Tg Com.

La vicenda è avvenuta in provincia di Napoli e, secondo quanto riportato dal quotidiano, la coppia è stata fermata da un posto di blocco dei Carabinieri mentre si recava al ristorante asiatico.

Nonostante i vani tentativi della donna di nascondere il volto, i militari l'hanno identificata e arrestata per evasione.