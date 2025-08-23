C'è un fermo legato all'accoltellamento di 29enne, Carlo Boi, ferito con due coltellate ieri mattina a Oliena, in seguito a una violenta lite avvenuta fuori da un bar del paese, dopo i festeggiamenti per San Lussorio.

Un ragazzo di 19 anni, ritenuto fortemente sospettato di essere l'aggressore, è stato portato nel carcere di Badu 'e Carros con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri del Norm della compagnia di Nuoro e della stazione di Oliena, sotto il coordinamento del nucleo investigativo del comando provinciale, hanno eseguito il fermo.

Il giovane, assistito dal suo avvocato, si è recato ieri sera presso il comando provinciale dei carabinieri per essere interrogato dal pm responsabile dell'indagine, che ha ordinato il suo trasferimento in carcere in attesa della convalida del fermo da parte del gip.

Secondo gli investigatori, durante la lite il ragazzo avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito la vittima all'inguine e alla coscia. Carlo Boi è stato prontamente soccorso e portato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è tuttora ricoverato ma fortunatamente non in pericolo di vita.