Questa mattina, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna di 47 anni, riversa sul pavimento della propria abitazione. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno per accertare le circostanze dell’accaduto.

I militari stanno cercando il compagno della vittima, irreperibile. Sono stati i parenti dell’uomo, preoccupati per la mancata comunicazione con la coppia, a rivolgersi ai carabinieri. Choc e sconcerto hanno colpito la comunità locale.

"Se fosse femminicidio - spiega all'ANSA il sindaco Martino D'Onofrio, presente sul posto - condanniamo questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione".

"Non ci sono mai giunte - continua il primo cittadino - segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto". I carabinieri continuano le ricerche del compagno e tutte le piste restano aperte per chiarire le dinamiche della tragedia.