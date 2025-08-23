La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pericolosità media per il territorio di Cagliari e per tutta la Sardegna per la giornata di domenica 24 agosto 2025, indicando codice giallo per rischio incendi.

Per ridurre i rischi è fondamentale seguire alcune cautele: evitare l’uso improprio di fuochi d’artificio, non gettare mozziconi accesi, non accendere fuochi nei boschi se non secondo le norme vigenti, fare attenzione alle marmitte catalitiche, raccogliere e portare via rifiuti, e pulire il terreno intorno a case e fabbricati da vegetazione e materiali infiammabili.

In caso di principio di incendio, tentare di spegnere le fiamme solo se sicuri della via di fuga, non sostare in zone pericolose, liberare strade e facilitare l’intervento dei soccorsi, indicando percorsi accessibili e mettendo a disposizione acqua e attrezzature.

Se minacciati dal fuoco, è consigliato cercare vie di fuga sicure, rifugiarsi in aree già bruciate o in acqua se in spiaggia, non tentare di recuperare oggetti, proteggere bombole di gas e disattivare impianti elettrici. Sigillare porte e finestre, predisporre recipienti d’acqua e respirare attraverso panni bagnati. Segnalare immediatamente l’incendio ai numeri verdi 1515, 115, 113 o 112.

La prudenza resta l’arma più importante per prevenire tragedie legate agli incendi.