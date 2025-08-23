Una discoteca è stata chiusa, due persone sono state denunciate e una segnalata nel corso della notte scorsa, durante controlli dei Carabinieri della Stazione di Pula, supportati dai reparti specializzati N.A.S. e N.I.L. di Cagliari e in collaborazione con la Polizia Locale. i militari hanno condotto un ampio servizio coordinato di vigilanza del territorio, che ha portato a importanti azioni sia sul fronte penale che su quello amministrativo, che hanno coinvolto sia il traffico stradale che le principali attività di svago della zona.

Durante i posti di blocco, un giovane di 23 anni residente ad Assemini è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Un uomo di 41 anni residente a Portoscuso ha rifiutato di sottoporsi ai test sanitari per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato. Infine, un 31enne di Cagliari è stato segnalato alla Prefettura per uso di droghe, avendo addosso piccole quantità di cocaina e marijuana.

Contemporaneamente, i controlli hanno interessato una famosa discoteca locale, dove i militari insieme ai reparti specializzati e alla Polizia Locale hanno scoperto gravi irregolarità sul fronte lavorativo e sanitario. Su 22 dipendenti presenti, 4 erano impiegati "in nero", il che ha portato alla sospensione immediata dell'attività imprenditoriale e all'applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 18.100 euro. Sono state anche date disposizioni riguardo all'igiene e alla salubrità degli ambienti.