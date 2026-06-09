Non ce l’ha fatta Luigi Canna, il giovane di 24 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri a Nuoro. Il ragazzo è deceduto in tarda serata all’ospedale San Francesco, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo il violento impatto.

Secondo le prime informazioni, il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Seat in viale Murichessa.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le condizioni del 24enne sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, è stato affidato alle cure dei medici che hanno tentato di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane è morto alcune ore dopo il ricovero.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.