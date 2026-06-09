Umberto Oppus è stato confermato sindaco di Mandas. L’unico candidato in corsa ha ottenuto 878 voti, pari al 100% delle preferenze valide, superando il quorum necessario per l’elezione.

Alle urne si sono recati 966 elettori su 1.667 aventi diritto, per un’affluenza del 57,95%. Si registrano inoltre 52 schede nulle e 36 schede bianche.

Per Oppus si tratta del quinto mandato alla guida del Comune, "Sono soddisfattissimo, è stata una bella risposta da parte della comunità - commenta il sindaco ai microfoni di Sardegna Live -. Siamo già al lavoro. Questo quinto mandato rappresenta una grande responsabilità e abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere per il paese".

Con la conferma di Oppus si apre una nuova legislatura nel segno della continuità amministrativa, con l’obiettivo di portare avanti i progetti già avviati e programmare nuovi interventi per la comunità.