Con l’arrivo del primo caldo e il conseguente innalzamento delle temperature, torna anche l’allarme incendi in Sardegna. Dieci i roghi divampati oggi nell’Isola, due dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri della flotta regionale.

Fiamme a Macomer, in località "Su Muzzone", con lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Pula. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo alberato, confinante.

Incendio anche nelle campagne di Masullas, nell’Oristanese, in località "Terraniu". Per spegnere le fiamme è intervenuto il personale della Stazione forestale di Marrubiu, coadiuvato anche in questo caso dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base di Pula (CA) e dal personale del GAUF del CFVA di Oristano. Presenti inoltre due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Ales e da Oristano. Le fiamme preliminarmente hanno percorso un seminativo per poi interessare un bosco di conifere, dove l'elicottero è stato determinante per il contenimento delle fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutto il pomeriggio.