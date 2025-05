È cominciato il conto alla rovescia per il tanto atteso festival "Boghis in Armonia", che si terrà quest'anno a Pau, Ruinas, Laconi e Villa Sant'Antonio, dal 12 al 14 settembre prossimi.

Un evento musicale nel nome della tradizione e della cultura, ma anche dell’amicizia e della convivialità, in borghi antichi e affascinanti, per riscoprire le melodie tipiche della Marmilla e dell’entroterra sardo.

Il pittoresco centro storico di Ruinas, con le sue caratteristiche casette in pietra rossa sarà anche quest'anno location di spettacoli musicali che celebrano la cultura e il folklore locali. Un'aggiunta interessante per i visitatori è rappresentata dal comune di Pau, che con le sue bellezze naturali non mancherà di incantare i turisti.

Arrivato alla sua terza edizione e organizzato dal Coro Ghentiana di Ruinas, in collaborazione con le parrocchie di Sant'Ambrogio e Sant'Ignazio di Laconi, e con le amministrazioni comunali di Ruinas, Pau e Villa Sant 'Antonio, con l’obiettivo di riscoprire territori nel cuore dell’Isola e celebrare l’ospitalità della popolazione, il festival si svolgerà durante una ricchissima tre giorni caratterizzata da un succulento e imperdibile programma.

IL PROGRAMMA

La serata di venerdì 12 settembre inizierà con un'anteprima di concerto nel magico Bosco da Fiaba del Parco dell'Ossidiana a Pau alle 18:00, seguita da una visita guidata con concerto itinerante. Il concerto principale si svolgerà al Parco Sennisceddu alle 21:30, con esibizioni del Coro Ghentiana Ruinas, del Coro Coronelle di Cavalese (Trentino Alto Adige), di Rosella Faa e di Roberto Tangianu alla launeddas.

Sabato 13 settembre, alle 21:30, la musica risuonerà in Piazza Arnaldo Tatti con performances del Coro Ghentiana Ruinas, del Coro Coronelle di Cavalese, del Coro Alterati in Chiave di Novara e di Pierpaolo Vacca all'organetto, presentati da Roberto Tangianu.

Per concludere il festival, domenica 14 settembre, la giornata avrà inizio alle 10:30 con la Santa Messa presso la Parrocchia di Sant'Ambrogio e Sant'Ignazio a Laconi, accompagnata dai canti del Coro Coron, mentre alle 18:00, ci sarà un'anteprima concerto con visita guidata ai Menhir dei Monti Corru Tuntu a Villa Sant’ Antonio, seguito dal concerto principale alle 21:30 presso la Domus de Janas Genna e Salixi, con esibizioni di Piero Marras, del Coro Ghentiana, del Coro Coronelle e del Coro Alterati in Chiave, presentati da Roberto Tangianu.