Una nave da crociera ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento nel porto di Catania, provocando la caduta di due turisti, marito e moglie, in mare.

Fortunatamente, la coppia è stata prontamente salvata da personale della nave, agenti di polizia su moto d'acqua e militari della guardia costiera, mentre il personale del 118 è giunto sul posto per valutare le condizioni di salute dei turisti caduti in acqua, confermando che non sono in pericolo.

L'incidente ha causato danni anche al molo. Le autorità portuali e la polizia con le moto d'acqua sono intervenute per assistere i due malcapitati, garantire la sicurezza dell'area e avviare le indagini sull'accaduto.