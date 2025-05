Volley olbiese, e non solo, in lutto per la scomparsa di Vincenza Ilardo, per tutti Enza. È scomparsa a 63 anni lasciando un vuoto incolmabile.

È stata un punto di riferimento per la Pallavolo Olbia, che ha voluto ricordarla così sui social: “Sei stata con noi 15 anni, hai allenato centinaia di nostre miniatlete e atlete, le hai portate ad essere più grandi. Un esempio per loro un punto fermo per i nostri valori. Hai portato i tuoi figli, Domenico e Alessia a condividere con noi i piaceri e dispiaceri che stanno nelle vittorie e nelle sconfitte ma soprattutto a dividere parte della vita con noi. Grazie Enza, da parte ti tutti noi”.

Tanti i messaggi di cordoglio sotto il post pubblicato dalla Pallavolo Olbia. Enza Ilardo viene ricordata per la sua solarità e gentilezza. I funerali si terranno domani, venerdì 31 maggio, nella chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Olbia.