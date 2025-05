Un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista si è verificato questa mattina intorno alle 9 lungo la statale 127 bis, alle porte di Alghero. Per cause in fase di accertamento, l'uomo in sella al suo scooter si è scontrato con una Fiat Panda, all'altezza della strada vicinale Monte Carru.

Il motociclista è stato scaraventato sul parabrezza dell'auto ed è poi caduto sull'asfalto, perdendo il casco nell'urto. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Alghero, che ha svolto i rilievi dell'incidente. Il ferito, politraumatizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile.