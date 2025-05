È sospettato di essere l'autore di almeno quattro rapine violente ai danni di anziane donne nel centro di Cagliari tra il 19 e il 28 maggio scorsi, un cittadino brasiliano di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e la persona, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L'arresto è stato il risultato di un'attenta attività investigativa che ha coinvolto servizi di osservazione, pedinamento e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana. I controlli presso esercizi di "compro oro" hanno portato al sequestro di parte della refurtiva, in particolare catenine d'oro strappate con violenza alle vittime.

Le indagini sono scattate dopo una serie di rapine simili attribuite a un'unica persona, descritta con caratteristiche fisiche comuni e un modus operandi violento. Grazie a un'operazione congiunta della Squadra Mobile e delle Volanti, il sospettato è stato trovato in un'abitazione occupata abusivamente e, a causa dei forti indizi di colpevolezza e del rischio di fuga, è stato fermato per essere interrogato.

Durante la perquisizione sono stati trovati altri elementi che lo collegano alle rapine, come gli abiti utilizzati durante i crimini e altri oggetti rubati che potrebbero essere legati ad altri reati ancora da confermare. Sebbene attualmente sia coinvolto in quattro episodi, si sospetta che sia implicato anche in almeno altre sei rapine simili che saranno oggetto di ulteriori indagini.

A causa dei gravi sospetti, il sospettato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cagliari, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.