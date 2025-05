Più di 20 milioni di persone, tra turisti ed escursionisti, prevedono di viaggiare in Italia durante il ponte del prossimo 2 giugno, generando un movimento economico stimato oltre gli 8 miliardi di euro.

Grazie alle previsioni di bel tempo in tutto il Paese, con temperature che raggiungeranno o supereranno i 30 gradi, circa la metà dei viaggiatori opterà per destinazioni marine, lacustri e fluviali. Questi dati emergono da un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, riportata in esclusiva da ANSA.

L'inizio di questo afflusso turistico è previsto già nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, ma le partenze più consistenti sono attese a partire dal sabato 31 maggio fino al lunedì 2 giugno, giorni classificati come "bollino rosso" sulle autostrade e sulle principali arterie stradali.

Mentre quasi la metà dei vacanzieri sembra orientarsi verso mete balneari (con una percentuale minore che sceglierà laghi e fiumi), oltre un quarto opterà per città e borghi d'arte, più del 20% prediligerà montagna, colline e aree verdi in generale, mentre circa il 4% si dirigerà verso località termali e simili.

La presenza di almeno tre milioni di turisti stranieri contribuirà a sostenere questo intenso movimento turistico interno. Gli effettivi turisti, ovvero coloro che pernottano in strutture ricettive alberghiere o extralberghiere non di loro proprietà, supereranno gli 8 milioni di persone.