Si aggirava alle 3 di notte con il volto coperto all'interno di un salone di parrucchiere in viale Bonaria a Cagliari. Così, a seguito di una segnalazione da parte di una società di vigilanza privata, un 43enne disoccupato cagliaritano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato.

Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno individuato l'uomo che è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di uno scalpello e una leva metallica, strumenti che presumibilmente avrebbe usato per forzare l'ingresso principale e aprire la cassaforte interna, danneggiata in modo evidente.

Il sospettato è stato così portato in Questura e arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal G.I.P. dopo l'udienza di ieri mattina.