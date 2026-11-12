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Nuoro
Benigno Porcu di Teti compie 100 anni: la voce di una Sardegna che non dimentica
NUORO
Farmaci anti-obesità, anche la ASL 3 di Nuoro avvia verifiche sulle prescrizioni
La Asl 3 avvia un piano straordinario per garantire l'uso corretto dei farmaci Mounjaro, Ozempic e Rybelsus, in linea con le direttive regionali
NULE
Devastante incendio in un fienile a Nule: ingenti danni alla struttura
Un rogo divampato alle prime luci dell'alba ha distrutto un fienile a Nule. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area
NUORO
Nuoro, sperona la gazzella dei Carabinieri e fugge: arresti domiciliari con braccialetto elettronico
Nuoro
Benigno Porcu di Teti compie 100 anni: la voce di una Sardegna che non dimentica
Macomer
Ruba 360 euro a un amico e minaccia i carabinieri, 20enne arrestato a Macomer
NUORO
Open Day antinfluenzale, 2.054 vaccinati in un solo giorno nel Nuorese
Tonara
Peppinu Mereu e il Coro Femminile di Tonara: la forza della memoria e il coraggio della tradizione
Tonara
Tonara celebra Peppinu Mereu: 154 anni di poesia, musica e identità sarda
NUORO
Vaccino antinfluenzale, Open Day nel Nuorese: sabato 7 vaccinazioni senza prenotazione in sei sedi
MALTEMPO
Violento nubifragio tra Siniscola e San Teodoro: allagamenti a catena, automobilista salvato a Porto Ainu | VIDEO
SINISCOLA
Oltre dieci anni di maltrattamenti e stalking all'ex compagna: arrestato un 39enne a Siniscola
NUORO
Nuoro, al via la campagna vaccinale contro influenza e Covid: il direttore dell'Asl dà l'esempio
OTTANA
Torna libero Franco Saba, il sindaco di Ottana: stop alla misura cautelare dopo sei mesi
Orune
Orune dice addio allo storico sarto Papassedda: icona di un'epoca, aveva 98 anni
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