Un risultato significativo, come ben 2.054 persone vaccinate contro l'influenza lo scorso sabato 7 novembre, in occasione dell'Open Day diffuso organizzato dall'ASL 3 di Nuoro nell'ambito della campagna vaccinale 2026/2027 "Non lasciarti INFLUENZAre - vaccinati subito!".

Un bilancio positivo, verificato dal direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Pierluigi Corriga, attraverso il confronto con i dati relativi ai mesi di novembre e dicembre degli ultimi tre anni. Il bilancio definitivo arriverà al termine della campagna vaccinale, ma i primi numeri confermano una partecipazione particolarmente elevata.

L'iniziativa ha coinvolto le strutture sanitarie di tutto il Distretto socio-sanitario di Nuoro: la Casa della Comunità Hub San Francesco di Nuoro, le Case della Comunità Spoke di Gavoi, Bitti, Oliena e Ottana, il Poliambulatorio di Dorgali e gli istituti penitenziari di Mamone, a Onanì, e Badu 'e Carros, a Nuoro.

Nella stessa giornata sono partite anche le vaccinazioni domiciliari, destinate ai cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri vaccinali, le farmacie o gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a causa di gravi patologie o condizioni di allettamento.

Il confronto con gli anni precedenti

Il raffronto con le giornate di maggiore affluenza del 2024 e del 2025 evidenzia la portata del risultato. Sabato 7 novembre sono state somministrate 1.120 dosi in più rispetto alla migliore giornata del 2025, quando i vaccinati erano stati 934, con un incremento del 120%. Rispetto al dato del 2024, pari a 1.210 persone, l'aumento è stato invece di 844 vaccinazioni, circa il 70%.

Nell'Open Day del 17 novembre 2024, nelle sole strutture distrettuali, erano state vaccinate meno di 400 persone. Quest'anno il solo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto di Nuoro ha registrato 720 vaccinazioni, superando anche il risultato della migliore giornata del 2024, quando erano state 616.

L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Distretto socio-sanitario di Nuoro, diretto da Gianfranca Piredda, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, guidato da Pierluigi Corriga, e la Struttura complessa Farmacia territoriale, diretta da Fabio Murino. Coinvolti anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli ASCoT, gli Ambulatori straordinari di comunità territoriale.

!Questo Open Day è stata la dimostrazione più concreta di cosa significhi fare squadra sul territorio - dichiara la Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Nuoro, dottoressa Gianfranca Piredda -. Il rapporto di collaborazione tra l’Azienda, i medici curanti e tutti gli operatori è sempre stato costante nel tempo, ma sabato, per la prima volta, si è concretizzato in uno sforzo collettivo che ci ha visti tutti impegnati insieme, nello stesso luogo, con un unico obiettivo: proteggere la salute delle nostre comunità. Vedere 2.054 persone vaccinarsi in un giorno, in strutture diffuse in tutto il Distretto, è un’emozione che ci ripaga di mesi di lavoro. Questo evento rappresenta la realizzazione concreta di quella che, nel DM 77, è la medicina territoriale».

!Ho voluto verificare personalmente i dati sui mesi clou di novembre-dicembre dei tre anni, perché i numeri vanno letti con rigore - sottolinea il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dottor Pierluigi Corriga -. E il raffronto parla chiaro: 2.054 vaccinati il 7 novembre 2026, contro i 934 della miglior giornata del 2025 e i 1.210 del 2024. È un dato davvero interessante e importante, anche in chiave futura, perché ci dice che quando l’offerta vaccinale è diffusa, vicina alle persone e sostenuta da una comunicazione chiara, i cittadini rispondono. E l’avvio, proprio sabato, delle vaccinazioni domiciliari per chi non può muoversi da casa è il segno che nessuno deve essere lasciato indietro".

"Dietro ogni dose somministrata c’è un’organizzazione puntuale e capillare - aggiunge il Direttore della Struttura Complessa Farmacia Territoriale, dottor Fabio Murino -. Garantire la disponibilità dei vaccini in tutte le sedi, dalle Case della Comunità HUB e Spoke al Poliambulatorio di Dorgali fino agli Istituti penitenziari, ha richiesto un lavoro di squadra meticoloso. Il fatto che tutto abbia funzionato senza intoppi, con una partecipazione così straordinaria, è la prova che quando Distretto, Igiene e Sanità Pubblica, Farmacia e medici del territorio lavorano in sinergia, il sistema sanitario è in grado di dare risposte concrete e tempestive".

Determinante anche il contributo del personale sanitario e amministrativo del Distretto di Nuoro, degli autisti, degli addetti al servizio di portierato e cortesia e delle amministrazioni comunali coinvolte.

"Mi congratulo con tutti per la riuscita di questa iniziativa - dichiara il Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro, dottor Francesco Trotta –. 2.054 vaccinazioni in un giorno non sono solo un numero, sono 2.054 persone protette, 2.054 famiglie più sicure. È un successo senza precedenti che premia il lavoro di squadra, la programmazione e la capacità di stare vicino ai cittadini, ovunque essi siano. È questo il modello di sanità territoriale che vogliamo costruire: diffusa, accessibile, umana. Grazie alla dottoressa Piredda, al dottor Corriga, al dottor Murino, a tutti i medici, agli operatori e alle amministrazioni comunali che hanno reso possibile questa giornata straordinaria».

La campagna vaccinale "Non lasciarti INFLUENZAre – vaccinati subito!" prosegue in tutte le sedi del territorio. L'ASL 3 invita la popolazione, in particolare gli over 60, le persone con patologie croniche, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari, ad aderire alla vaccinazione. È possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, alle farmacie aderenti e alle strutture distrettuali.