Avrebbe prima travolto la sbarra automatica del parcheggio dell'ospedale San Francesco, poi avrebbe speronato l'auto dei Carabinieri, ferendo due militari. Infine, una seconda fuga a velocità elevata lungo le strade della provincia. È la ricostruzione di quanto accaduto lo scorso 23 agosto a Nuoro, durante i festeggiamenti di "Su Redentore". Per il conducente del fuoristrada, un nuorese, sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro. All'uomo vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali aggravate dalla fuga.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il primo episodio si è verificato il 23 agosto, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile del NORM, impegnata nei servizi di controllo durante le giornate di festa, è intervenuta nei parcheggi del pronto soccorso dell'ospedale San Francesco su richiesta del personale di vigilanza.

I Carabinieri avrebbero individuato il conducente di un fuoristrada e gli intimato l'alt. L'uomo, invece di fermarsi, avrebbe accelerato, travolgendo la sbarra automatica in uscita dal parcheggio e dandosi alla fuga attraverso le vie del centro cittadino, particolarmente affollate per i festeggiamenti.

L'inseguimento è proseguito fino al quartiere di Preda 'e Istrada, dove il fuoristrada è rimasto bloccato nell'affrontare una curva. Una volta raggiunto dalla pattuglia, il conducente avrebbe inserito la retromarcia, speronando violentemente l'autoradio dei carabinieri. L'impatto ha provocato gravi danni alla vettura di servizio, impedendole di proseguire la marcia, e lesioni personali ai due militari. Subito dopo, il mezzo è riuscito a ripartire e a far perdere le proprie tracce.

Le indagini sono proseguite con l'intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per identificare il conducente. Le successive ricerche hanno permesso di intercettare il fuoristrada lungo la strada provinciale 38.

Anche in questa circostanza, secondo la ricostruzione degli investigatori, il conducente non si sarebbe fermato all'alt intimato dai militari, nonostante l'attivazione di sirene e lampeggianti e l'utilizzo della paletta segnaletica. Ne è nato un secondo inseguimento, durante il quale il veicolo avrebbe raggiunto punte di 120 chilometri orari lungo una strada agraria stretta e tortuosa.

La fuga sarebbe proseguita mettendo nuovamente a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada e dei Carabinieri intervenuti in supporto dei colleghi rimasti feriti nel precedente impatto. Anche in questo caso, il conducente è riuscito a dileguarsi sfruttando le caratteristiche fuoristrada del veicolo.

Alla luce della gravità degli episodi e del rischio di reiterazione di condotte analoghe, l'Autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell'uomo gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.