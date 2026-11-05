Al via il programma di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 per la stagione autunno-inverno 2026-2027 dell'ASL n. 3 di Nuoro. A dare per primo l'esempio è stato il direttore generale Francesco Trotta, che si è recato al punto vaccinale allestito nella Piattaforma Ambulatoriale dell'ospedale San Francesco per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

La campagna, intitolata “Non lasciarti INFLUENZARe – vaccinati subito!”, punta a sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull'importanza della prevenzione. Nei giorni scorsi la Direzione generale aveva inviato una circolare a tutti i dipendenti dell'azienda sanitaria e al direttore del Dipartimento di Prevenzione, invitando il personale sanitario e sociosanitario ad aderire all'iniziativa.

Nella comunicazione, Trotta ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alle infezioni respiratorie, soprattutto per le persone più vulnerabili.

"L'Influenza - si legge nella comunicazione del Direttore Generale – è una malattia respiratoria acuta che rappresenta un serio problema di sanità pubblica, causa di gravi complicanze talvolta letali, in particolare nei soggetti fragili quali anziani, bambini, soggetti con deficit della risposta immune o con malattie croniche. La vaccinazione è la forma più efficace per la prevenzione dell'influenza e del COVID-19 e loro complicanze".

Le raccomandazioni si inseriscono nelle indicazioni delle organizzazioni internazionali, tra cui OMS ed ECDC, e nelle circolari del Ministero della Salute dedicate alla prevenzione e al controllo dell'influenza e alla campagna di vaccinazione anti Covid-19.

La vaccinazione è indicata e raccomandata per le categorie a rischio che non presentino specifiche controindicazioni. Particolare attenzione è rivolta agli operatori sanitari e sociosanitari, agli studenti di medicina e delle professioni sanitarie, per i quali il richiamo annuale rappresenta uno strumento di protezione individuale e collettiva.

Come sottolineato dal direttore generale Trotta, per chi lavora nel settore sanitario la vaccinazione non riguarda soltanto la tutela della propria salute, ma anche la protezione dei pazienti e la continuità dei servizi assistenziali.

Dove vaccinarsi a Nuoro

Gli operatori sanitari dell'ASL possono sottoporsi alla vaccinazione presso il punto vaccinale dell'ospedale San Francesco, nella Piattaforma Ambulatoriale, aperto dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 15. Sono inoltre disponibili i punti vaccinali territoriali e gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale.

Il servizio del San Francesco è rivolto anche ai degenti, ai pazienti dializzati, talassemici e onco-ematologici, alle persone fragili esterne, ai soggetti allergici che necessitano di essere vaccinati in ambiente protetto, oltre che a caregiver e familiari.

Nella stessa seduta è possibile effettuare, quando raccomandato, anche la vaccinazione contro lo pneumococco e l'Herpes Zoster, insieme a quelle contro influenza e Covid-19.

La Direzione generale dell'ASL di Nuoro invita infine gli operatori sanitari e i cittadini aventi diritto ad aderire alla campagna vaccinale, ricordando il ruolo della prevenzione nella tutela delle persone più fragili e nella protezione della comunità.