Per oltre 10 anni ha maltrattato la ex compagna, iniziando a perseguitarla dopo la loro separazione: un uomo di 39 anni è stato arrestato nei giorni scordi dalla polizia del commissariato di Siniscola con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi e atti persecutori, oltre che di furto in abitazione e danneggiamento a seguito di incendio, questi ultimi reati contestati in concorso con altre persone.

Per l'uomo, su disposizione del gip del Tribunale di Nuoro, sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i maltrattamenti verso la ex sono iniziati nel 2015 e sono andati avanti fino al mese scorso, mentre gli atti persecutori sono iniziati nell'agosto di quest'anno.

Il 39enne è anche accusato, in concorso con altre due persone, dei reati di furto in abitazione e danneggiamento con incendio di un motorino, episodi successi entrambi a Posada.