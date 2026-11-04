Torna in libertà Franco Saba, il sindaco di Ottana sospeso dal suo incarico perché imputato al tribunale di Nuoro con l'accusa di concussione in concorso, relativamente all'inchiesta sulle presunte pressioni nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto di accumulo batterie nella zona industriale. Il Tribunale del riesame di Sassari ha revocato oggi gli arresti domiciliari.

Il riesame ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati difensori, Nicola Satta e Gianluigi Mastio, revocando le misure di custodia cautelare e rimettendo così in libertà Saba dopo quasi sei mesi fra carcere e domiciliari.

Nei giorni scorsi la Giunta regionale aveva approvato la delibera che conferma Giovanni Mario Basolu commissario regionale per la reggenza del Comune di Ottana.