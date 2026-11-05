Dalle prime ore di questo pomeriggio, una violenta perturbazione piovosa ha colpito con particolare intensità la fascia costiera compresa tra i comuni di Siniscola e San Teodoro. Le abbondanti precipitazioni hanno causato diffusi allagamenti della sede stradale e dei piani bassi e seminterrati delle abitazioni della zona.

Per fronteggiare l'emergenza sono attualmente operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, coadiuvate da personale specializzato in Soccorso Acquatico e Fluviale.

Tra gli interventi di maggior criticità, in località Porto Ainu un automobilista è rimasto intrappolato all'interno della propria auto a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua ed è stato salvato dai soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco.

Al momento si registrano numerosi interventi ancora in attesa . Le operazioni di soccorso, prosciugamento e messa in sicurezza del territorio proseguono senza sosta.