Paura a Nule per un incendio divampato oggi, giovedì 12 novembre 2026, all'interno di un fienile. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7 del mattino, facendo scattare l'intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate le squadre del Comando provinciale, provenienti dai distaccamenti di Bono e Olbia, che hanno lavorato per domare il rogo. Una volta spento l'incendio, i VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Il bilancio è pesante: ingenti i danni provocati dalle fiamme alla struttura. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri.