Per il prossimo sabato, 7 novembre 2026, la ASL 3 di Nuoro ha organizzato un Open Day diffuso nell'ambito della campagna vaccinale 2026/2027 “Non lasciarti INFLUENZAre – vaccinati subito!”, con accesso libero e senza necessità di prenotazione.

L'iniziativa, promossa dal Distretto Socio-Sanitario di Nuoro in collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e la Farmacia Territoriale, coinvolgerà diverse strutture sanitarie del territorio, con l'obiettivo di rendere la prevenzione più accessibile e raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Le vaccinazioni saranno effettuate dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 presso la Casa della Comunità HUB San Francesco di Nuoro; le Case della Comunità Spoke di Gavoi, Bitti, Oliena e Ottana; e il Poliambulatorio di Dorgali.

Nelle Case della Comunità saranno presenti Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e medici ASCOT. La vaccinazione sarà inoltre garantita negli istituti penitenziari di Mamone, a Onanì, e Badu 'e Carros, a Nuoro.

La campagna è rivolta a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai soggetti con patologie croniche o condizioni di fragilità, alle donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, ai bambini, agli operatori sanitari e sociosanitari e a chi svolge servizi essenziali.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di complicanze, ospedalizzazioni e diffusione del virus, contribuendo a proteggere soprattutto le persone più vulnerabili.

"Questa giornata - dichiara la dottoressa Gianfranca Piredda, direttrice del Distretto Socio-Sanitario di Nuoro - rappresenta un importante esempio di sanità territoriale che lavora insieme e si mette concretamente al servizio della comunità. Desidero sottolineare soprattutto il coinvolgimento e la disponibilità dei Medici di Medicina Generale, dei medici ASCOT e dei Pediatri di Libera Scelta afferenti al nostro Distretto, che hanno aderito con convinzione alla campagna e stanno lavorando all'unisono per una causa comune: proteggere la salute dei cittadini attraverso la prevenzione. È questa sinergia tra professionisti, servizi e strutture che rende possibile raggiungere il maggior numero di persone. Voglio anche sottolineare che, per l’intera giornata, sarà impegnato attivamente tutto il personale del Distretto, e per questo voglio ringraziare tutti i miei collaboratori".

"Abbiamo scelto le Case della Comunità come cuore di questa iniziativa - prosegue Piredda - perché crediamo profondamente nella loro funzione: non semplici luoghi di erogazione di prestazioni, ma presidi di salute aperti al territorio, nei quali la prevenzione deve trovare uno spazio centrale. Portare qui la vaccinazione significa dare concretezza a un modello di sanità vicino alle persone, capace di promuovere salute prima ancora di curare la malattia. La vaccinazione riguarda tutte le età: le conseguenze dell'influenza possono coinvolgere l'intera comunità e le scelte di prevenzione individuali hanno ricadute importanti sulla protezione collettiva".

Sull'importanza della collaborazione tra i servizi aziendali interviene anche il direttore generale della ASL 3 di Nuoro, Francesco Trotta: "Questa iniziativa dimostra la forza della collaborazione tra i diversi servizi aziendali e i professionisti della sanità territoriale. Mettere in rete Distretto, Igiene Pubblica, Farmacia Territoriale, Medici di Medicina Generale, Pediatri e farmacie convenzionate significa rendere la prevenzione più capillare e accessibile. Ringrazio tutti gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata".

La direttrice sanitaria della ASL 3, Antonella Calvisi, richiama invece l'attenzione sulla necessità di tutelare anche le persone che vivono negli istituti penitenziari: "L'influenza non è una malattia da sottovalutare, soprattutto per anziani e persone con patologie croniche. La vaccinazione è uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di complicanze e ospedalizzazioni. Portare la prevenzione anche negli Istituti penitenziari significa affermare concretamente il principio che la tutela della salute deve raggiungere tutti, senza esclusioni".

Un aspetto fondamentale riguarda anche la disponibilità e la corretta conservazione delle dosi vaccinali. A illustrarlo è Fabio Murino, direttore della Struttura Complessa Farmacia Territoriale: "Come Farmacia Territoriale abbiamo lavorato per garantire in modo capillare e tempestivo la disponibilità delle dosi in tutte le sedi individuate, assicurando il corretto mantenimento della catena del freddo e la massima sicurezza del percorso vaccinale. La sinergia con le farmacie convenzionate aderenti alla campagna è fondamentale: rappresenta un ulteriore presidio di prossimità che avvicina la prevenzione al cittadino e rafforza la rete territoriale".

Infine, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Pierluigi Corriga, ribadisce il valore della vaccinazione nella tutela della salute collettiva: "La vaccinazione antinfluenzale resta l'arma più efficace che abbiamo per contenere la circolazione virale e proteggere la collettività. Raggiungere una copertura elevata significa non solo proteggere il singolo, ma ridurre in modo significativo complicanze, accessi in pronto soccorso e ricoveri, soprattutto nelle fasce più fragili. L'Open Day nelle Case della Comunità è una scelta strategica che porta la prevenzione dove le persone vivono".

COME PARTECIPARE

Per aderire all'Open Day di sabato 7 novembre non occorre prenotare. È sufficiente presentarsi in una delle sedi indicate, negli orari previsti, muniti di tessera sanitaria e documento d'identità.

La vaccinazione sarà inoltre disponibile attraverso i Medici di Medicina Generale e le farmacie convenzionate aderenti alla campagna.