La comunità di Tonara si prepara a vivere un nuovo, straordinario appuntamento con la cultura, la memoria e le radici più autentiche dell'isola. Nelle giornate del 14 e 15 novembre 2026, la palestra ITI di via Gallura ospiterà la XXVIII Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la XII Rassegna Internazionale di Cori, un grande evento a ingresso gratuito che celebra i 154 anni dalla nascita del grande poeta tonarese Peppinu Mereu. La manifestazione è organizzata dal Coro Polifonico Femminile Tonara con il sostegno del Comune di Tonara e della Regione Sardegna, del BIM Taloro, della Pro Loco Tonara, del Centro Commerciale Naturale Ilalà, di Federcori e della Fondazione di Sardegna. Il tutto si avvale della direzione artistica della Maestra Giovanna Demurtas e della conduzione di Giuliano Marongiu.

La figura di Peppinu Mereu: voce di denuncia e di speranza

A distanza di oltre un secolo dalla sua scomparsa, la grandezza di Peppinu Mereu non accenna a spegnersi; al contrario, la sua fama continua a crescere grazie all'attualità dirompente dei suoi testi. Poeta scomodo, acuto osservatore della società e cantore della dignità umana, Mereu ha saputo raccontare con i suoi versi le ingiustizie, i dolori, ma anche le speranze e la fierezza del popolo sardo. La sua poesia, capace di coniugare il rigore formale a una straordinaria forza popolare, continua a vivere e a risuonare nei cuori, confermandosi un patrimonio culturale collettivo da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

Il programma della manifestazione: un viaggio tra musica, cori e poesia

Il programma di questa edizione unisce la forza della tradizione corale e popolare alla valorizzazione dei nuovi talenti letterari.

La manifestazione si apre sabato 14 novembre, a partire dalle ore 18 presso la palestra ITI di via Gallura n. 3, con una straordinaria parata di voci e tradizioni musicali che vede la partecipazione del Coro Melchiorre Murenu diretto dal Maestro Giovanna Demurtas, del Coro di Abbasanta diretto dal Maestro Nila Masala, del gruppo Le Balentes, del Tenore Su Connottu di Fonni, del Gruppo Folk Peppino Mereu Tonara e del Coro Polifonico Femminile Tonara guidato sempre dal Maestro Giovanna Demurtas. La serata sarà presentata da Giuliano Marongiu.

Le celebrazioni proseguono domenica 15 novembre, sempre nella palestra ITI alle ore 10, con la solenne Premiazione del Concorso Letterario in Lingua Sarda "Po Peppinu Mereu", un momento centrale per la promozione della scrittura e dell'identità linguistica dell'isola.

Un palcoscenico diffuso per il turismo e le aree interne

Oltre al valore artistico, l'evento rappresenta un fondamentale volano di promozione per le aree interne della Sardegna, capaci di attrarre visitatori e appassionati attraverso un turismo culturale di qualità. La kermesse trasforma il centro del Mandrolisai in un punto d'incontro privilegiato tra generazioni, dove la riscoperta delle tradizioni musicali e letterarie si fonde con l'ospitalità e le eccellenze del territorio.

Un'occasione imperdibile per vivere Tonara non solo come luogo natio del grande poeta, ma come un laboratorio vivo e pulsante di idee, suoni e visioni per il futuro della cultura sarda.