Serata davanti alla partita di calcio finita con una denuncia e un arresto a Macomer. Un ventenne è stato fermato dai carabinieri della Compagnia locale, inizialmente per un furto aggravato e successivamente per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane avrebbe approfittato di un momento di distrazione di uno dei due amici con cui stava guardando la partita in televisione per prendere 360 euro in contanti dal portafogli, lasciato su un tavolo nell’abitazione di uno dei presenti. Quando la vittima si è accorta della mancanza del denaro, ha chiesto spiegazioni e il confronto tra i due è rapidamente degenerato in una colluttazione all’esterno della casa. La lite si è interrotta soltanto al passaggio di una pattuglia dell'Arma.

I due si sono poi presentati in caserma per fornire le rispettive versioni. La vittima ha formalizzato una denuncia-querela per furto. Mentre stava uscendo, il ventenne avrebbe tentato nuovamente di aggredirlo, ma i carabinieri sono intervenuti evitando il contatto. Subito dopo il giovane ha minacciato ripetutamente i militari e ne ha spintonato uno. A quel punto è scattato l'arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

I 360 euro sono stati recuperati durante una perquisizione personale e locale. Il ventenne è comparso davanti al giudice nella mattinata successiva: l'arresto è stato convalidato.