Paura nel pomeriggio a Olbia per un incendio di vegetazione divampato intorno alle 15 tra via Modena e via Ivrea. Le fiamme, alimentate dal caldo, sono state prontamente domate grazie al rapido intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha impedito al rogo di propagarsi ulteriormente.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile, mentre la Polizia Locale è intervenuta per gestire la viabilità nella zona. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.