Avrebbe rubato una bicicletta lasciata temporaneamente in sosta in via Napoli a Cagliari, e il proprietario, barbiere 20enne di Samassi, avrebbe immediatamente inseguito il presunto ladro, tunisino di 25 anni, disoccupato, già noto alle autorità e residente a Monastir, raggiungendolo a piedi in via Roma, dove si è verificata una colluttazione nel tentativo di recuperare il mezzo.

L'accaduto durante la serata di ieri, martedì 22 luglio, quando le grida e il movimento hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti per aiutare, contribuendo a trattenere il ragazzo in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, contattati attraverso il numero di emergenza 112. Una volta giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato il 25enne, che è stato portato in sicurezza presso la Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova.

Dopo le procedure standard, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata seguente.