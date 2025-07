Nuovo arresto in pochi giorni per un 47enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, che si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Pirri all'esterno della sua abitazione dopo che il dispositivo di monitoraggio ha segnalato una possibile manomissione.

Il braccialetto era stato nuovamente tagliato, rendendolo inutilizzabile. Si tratta della seconda violazione in soli tre giorni: l'individuo era già stato arrestato il 16 luglio per la stessa identica condotta.

Bloccato e portato in caserma, il 47enne è stato nuovamente ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.