In data odierna sono 13 gli incendi divampati in diverse zone della Sardegna. In quattro casi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale – e, in un caso, anche di due Canadair – per arginare le fiamme e contenere i danni.

Uno degli incendi più impegnativi si è verificato nel territorio di Cardedu, in località F. Pelau. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo Forestale, con il personale delle stazioni di Osini e Tortolì e il Nucleo GAUF di Lanusei. A supporto, un elicottero del CFVA partito dalla base di San Cosimo. A terra sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lanusei e una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere locale. Grazie alla sinergia tra forze aeree e operatori sul campo, le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ulteriormente.

Situazione critica anche a Sinnai, nella località di Baccu Sturrui, dove si è sviluppato un vasto incendio boschivo. In questo caso l’intervento è stato particolarmente complesso e ha richiesto l’azione congiunta di tre elicotteri del CFVA (provenienti dalle basi di Villasalto, Pula e Fenosu, quest’ultima con il Super Puma) e, vista l’intensità del rogo, anche di due Canadair partiti dall’aeroporto di Olbia. A terra hanno operato due squadre Forestas di Burcei e i volontari di Quartu Sant’Elena, impegnati per ore contro le fiamme.

Un altro rogo ha interessato il territorio di San Nicolò d’Arcidano, in località Terranova. A coordinare le operazioni il Corpo Forestale, con il personale delle stazioni di Marrubiu e Guspini, e il supporto aereo dell’elicottero del CFVA proveniente da Sorgono. A terra sono intervenute due squadre Forestas di Guspini e Arborea, i Barracelli di Terralba e i Vigili del Fuoco locali.

Infine, le fiamme sono divampate anche a Genoni, in località Nighe Dom’e Biriu. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento di un elicottero regionale, decollato dalla base di San Cosimo, che ha operato sotto la direzione del Corpo Forestale di Laconi. Sul posto erano presenti anche una squadra Forestas di Nurallao e i volontari di Laconi.