Wizz Air punta sulla Sardegna. A confermarlo, il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Alghero a Varsavia-Modlin a partire dal 31 marzo 2026, con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.

“I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321neo, garantendo il massimo comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni[1] e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ” fa sapere la compagnia.

Varsavia affascina con il suo carattere distintivo e la sua identità sfaccettata, in cui un passato profondamente radicato convive con una creatività audace. I visitatori possono passeggiare per le strade acciottolate del centro storico, riconosciuto patrimonio UNESCO, ammirare l’eleganza delle sue vie classiche o esplorare quartieri dinamici ricchi di arte, design e cultura contemporanea. Tra i luoghi da non perdere ci sono il parco reale di Łazienki, il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi e il vivace quartiere di Praga. Che si tratti di gustare la cucina locale o di partecipare a uno dei numerosi festival culturali, i viaggiatori troveranno una città che sorprende, ispira e accoglie tutto l’anno. Varsavia è una capitale europea davvero unica - resiliente, in continua evoluzione e piena di vita.

Il nuovo volo per Varsavia andrà ad aggiungersi alle tre rotte internazionali Wizz Air già attive dall’Aeroporto di Alghero (quelle verso Bucarest, Budapest e Sofia), “incrementando così la connettività del territorio sardo e contribuendo a una rete sempre più articolata e accessibile, a beneficio di residenti, viaggiatori e operatori turistici” si legge sempre nella nota della compagnia aerea.

“Siamo molto felici di inaugurare il collegamento Alghero-Varsavia. La Sardegna è un territorio di grande valore strategico e culturale e crediamo fortemente nelle sue potenzialità in termini di turismo e mobilità sostenibile” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Il lancio di questa nuova rotta rientra nella nostra strategia Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza di volo ed espandere la rete nei mercati in crescita. Siamo certi che il rafforzamento della connettività internazionale del territorio contribuirà in modo significativo allo sviluppo economico, turistico e alla crescita più in generale dell’Isola”.

“Con questo nuovo collegamento, Wizz Air consolida la propria presenza in Sardegna e, più in generale, nel Sud Italia, proseguendo nel percorso di espansione avviato nei principali aeroporti dell’area mediterranea. Il lancio della rotta Alghero–Varsavia rientra infatti nel più ampio piano di sviluppo del network della compagnia nel Mezzogiorno, una zona strategica in termini di domanda e connettività, che Wizz Air continua a rafforzare con nuove rotte e tariffe competitive – si legge ancora nella nota – L’Italia si conferma oggi il primo mercato della compagnia per numero di passeggeri trasportati in tutto il network di Wizz Air, a conferma del forte legame con il Paese e della volontà di investire su territori ad alto potenziale come la Riviera del Corallo. Il nuovo collegamento da Alghero va ad aggiungersi alle 210 rotte attive e agli oltre 13 milioni di posti offerti da Wizz Air in Italia nel 2025”.