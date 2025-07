L’ambasciata d’Italia a Tunisi, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, sta seguendo con la massima attenzione il caso di Valentina Greco, 42 anni, cittadina cagliaritana residente in Tunisia di cui non si hanno più notizie da nove giorni.

A renderlo noto è la Farnesina, che sottolinea come la sede diplomatica italiana abbia attivato tempestivamente tutte le procedure del caso sin dalla prima segnalazione.

“L’Ambasciata – spiega il Ministero – ha sollecitato formalmente le Autorità tunisine, trasmettendo ogni informazione utile in suo possesso, e ha tentato di contattare direttamente la connazionale utilizzando i numeri forniti dalla madre. Purtroppo, finora, senza ottenere alcuna risposta”.

La Farnesina assicura che l’impegno resta costante: “L’Ambasciata continua a monitorare da vicino la situazione, mantenendo un contatto diretto sia con le autorità locali sia con la madre della connazionale”.

Valentina da tre anni abita a Sidi Bou Said, a 20 chilometri da Tunisi. Collabora con l'ONU come consulente per i diritti umani. L'ultimo contatto coi familiari risalirebbe allo scorso 9 luglio, da allora. Le autorità tunisine hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della donna, trovando l'appartamento in ordine, ma di lei, per il momento, nessuna traccia.