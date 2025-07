Un’ondata di furti e danneggiamenti ai danni di veicoli in sosta aveva seminato preoccupazione tra residenti e turisti lungo il litorale gallurese. Ora, grazie a un’operazione condotta dal Commissariato di Porto Cervo, la banda ritenuta responsabile è stata smantellata.

L’indagine, avviata in seguito alle numerose segnalazioni di auto con vetri infranti e abitacoli messi a soqquadro, è stata portata avanti con riservatezza e precisione. Gli agenti hanno ricostruito i movimenti di un sodalizio criminale ben organizzato, attivo in diverse zone costiere del Nord Sardegna. Il blitz è scattato nel momento cruciale: i malviventi sarebbero stati sorpresi in flagranza, mentre tentavano l’ennesimo colpo.

Bloccati sul posto, sono stati accompagnati al Commissariato di Olbia per l’identificazione e il fotosegnalamento. A loro carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arzachena, e avviata la procedura per l’applicazione della sorveglianza speciale. Gli arrestati sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno individuato anche altri soggetti legati a gruppi distinti, ma, secondo quanto riferito, coinvolti in furti in abitazione con modalità simili. Le successive perquisizioni avrebbero portato al recupero di numerosi oggetti rubati, già restituiti ai legittimi proprietari.

L’intervento si inserisce nel piano di controllo straordinario predisposto per la stagione estiva, volto a garantire maggiore sicurezza in una delle mete più frequentate della Sardegna. La Polizia di Stato rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini: ogni segnalazione può rivelarsi decisiva per contrastare i fenomeni criminali e tutelare il territorio.