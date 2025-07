Non ce l’ha fatta l’uomo di 69 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Cagliari. La vittima, originaria di Mandas ma residente a Selargius, viaggiava in sella a una Lambretta quando, all’altezza di via Vergine di Luc, si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Il 69enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Nonostante inizialmente le sue condizioni non sembrassero critiche, il quadro clinico è precipitato poco dopo l’arrivo in ospedale. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano: l’uomo è deceduto nel reparto d’emergenza.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cagliari, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.