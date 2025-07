Incidente stradale nella mattinata di oggi sulla Strada Statale 125, al chilometro 276, nei pressi di San Teodoro. Due autovetture, una Hyundai ix35 e una Nissan Qashqai, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo della Hyundai si trovava solo il conducente, rimasto lievemente ferito. Più gravi, invece, le condizioni dell’uomo alla guida della Nissan, che è stato estratto dai Vigili del Fuoco dall’abitacolo e ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 di Siniscola e Budoni, la Polizia di Siniscola e la Polizia Locale di Budoni, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla squadra 14A della base estiva dei Vigili del Fuoco di San Teodoro.