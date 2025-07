Una scena insolita ha sorpreso i Vigili del Fuoco di Cagliari, nella giornata di ieri, durante il cambio turno nel piazzale della caserma. A presentarsi non è stato un cittadino in difficoltà, bensì un pullo di airone, inseguito da un corvo, che ha letteralmente "chiesto aiuto" trovando riparo all'interno della palestra del comando.

Il giovane esemplare di airone ha scelto la via più diretta per mettersi in salvo, attirando l’attenzione del personale in servizio. I vigili del fuoco lo hanno accolto con cura e, dopo aver verificato che fosse in buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato nella zona faunistica di Terramaini, dove è stato liberato.